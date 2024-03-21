Дерев’яні прибори та кришечки не для всіх: McDonald's в Україні відмовляється від пластику

McDonald's

McDonald's в Україні запускає одразу декілька ініціатив, спрямованих на турботу про екологію, а саме скоротить використання пластику та інших матеріалів.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"У березні цього року McDonald's в Україні розпочав одразу кілька екологічних ініціатив. Компанія відмовляється від пластикових столових приборів та поступово замінює їх на прибори з деревини… При цьому наші постачальники застосовують стратегії відновлення та збереження лісових екосистем", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що втілення цієї ініціативи дасть змогу зменшити використання пластику на 40 тонн щорічно.

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Окрім цього, з березня цього року McDonald's частково відмовляється від використання пластикових кришок для стаканів, аби зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік. Всі напої в стаканах, які продаються для споживання всередині закладу McDonald's, окрім чаю та гарячих напоїв у складі Хеппі Міл, подаватимуться без кришок.

Всі кур'єрські замовлення та на виніс, як і раніше, будуть подаватись в закритих стаканах. За потреби клієнти завжди можуть попросити кришку в працівників закладу.

Також McDonald's відмовляється від використання гумових рукавичок у виробничій зоні, які були запроваджені на вимогу уряду під час пандемії COVID-19.

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"Наразі, коли карантинні вимоги скасовано, компанія може зменшити використання гуми в середньому на 70 тонн щорічно", - підрахували в мережі.

Також компанія планує позбутися паперових вкладишів для таць, що дає змогу зберегти 100 тонн паперу на рік.

"Ініціативи McDonald's є частиною глобальних зобов’язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів. До кінця 2025 року компанія має зобов’язання повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно", - пояснили в McDonald's.

Економічна правда