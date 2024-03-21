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Обсяги надходження російського дизпалива до інших країн збільшилися майже на чверть

Четвер, 21 березня 2024, 18:55 - Артур Крижний

Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 11-17 березня збільшився на 22% відносно попереднього тижня і становили 978 тис. тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія, Марокко й Лівія. На них припадає 70% постачань. Крім того, обсяги надходження дистилятів у країни Північної Африки минулого тижня потроїлися.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального і газойлю у турецькі порти зменшилися з 427 тис. тонн до 370 тис. тонн.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зменшилися на 17% і становили 126 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Марокко збільшила постачання російського дизпального з 35 до 103 тисяч тонн. Лівія збільшила імпорт на 182%, до 84 тисяч тонн.

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