Центральний банк Туреччини підвищив процентні ставки до 50%

Центральний банк Туреччини підвищив процентні ставки на 500 базисних пунктів до 50% у четвер, посилаючись на погіршення прогнозів щодо інфляції, і пообіцяв подальше посилення, якщо очікується значне та стійке погіршення інфляції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це рішення стало несподіванкою за 10 днів до загальнонаціональних місцевих виборів і, на думку аналітиків, є сигналом того, що центральний банк не залежить від будь-яких політичних обмежень і рішуче бореться зі зростанням цін.

У відповідь турецька ліра зросла на 1,5% до 31,91 проти долара, скасувавши тижневе постійне зниження, а доларові облігації Туреччини продовжили зростання.

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"Жорстка грошово-кредитна політика буде підтримуватися доти, доки не буде спостерігатися значного та стійкого зниження базової тенденції щомісячної інфляції, а очікування щодо інфляції не зійдуться з прогнозованим діапазоном", - пише видання.

Після щомісячного засідання свого комітету з монетарної політики банк додав, що "політику буде посилено у випадку очікування значного та стійкого погіршення інфляції".

"Підвищення ставки приголомшило ринок. Сьогоднішнє рішення є дуже сильним сигналом того, що губернатор (Фатіх) Карахан, який прийняв посаду після несподіваної відставки (Хафізе Ґає) Еркан, рішуче взявся контролювати приголомшливо високу інфляцію"", - заявив старший аналітик валютного ринку In Touch Capital Markets у Лондоні Пйотр Матис.

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