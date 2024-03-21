Ринок оренди нерухомості в Україні в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни 2023 року. За останні пів року ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках зросли не більше ніж на 8%.

Про це йдеться у релізі застосунку пошуку оренди квартир Bird, який є у розпорядженні ЕП.

"В серпні вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність – ціни виросли на півтора місяця і потім разом з попитом повернулись назад. Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж", - йдеться у повідомленні.

Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, що напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла.

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Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились. Через це спостерігається зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.

Харків все ще залишається зі стабільно низькою вартістю оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%. Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само як і в інших регіонах.

Як змінилися ціни на оренду нерухомості за останні пів року в містах мільйонниках:

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Київ

1-кімнатні – 14 000 грн (6 міс тому – +7%)

2-кімнатні – 20 000 грн (6 міс тому – +2%)

3-кімнатні – 32 500 грн (6 міс тому – +4%)

Львів

1-кімнатні – 15 500 грн (6 міс тому – +1%)

2-кімнатні – 17 000 грн (6 міс тому – -5%)

3-кімнатні – 19 450 грн (6 міс тому – -7%)

Дніпро

1-кімнатні – 10 500 грн (6 міс тому – +14%)

2-кімнатні – 18 000 грн (6 міс тому – +33%)

3-кімнатні – 19 000 грн (6 міс тому – 23%)

Одеса

1-кімнатні – 7 350 грн (6 міс тому – -8%)

2-кімнатні – 9 700 грн (6 міс тому – -3%)

3-кімнатні – 15 450 грн (6 міс тому – +3%)

Харків