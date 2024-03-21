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Ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках зросли

Четвер, 21 березня 2024, 15:55 - Артур Крижний

Ринок оренди нерухомості в Україні в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни 2023 року. За останні пів року ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках зросли не більше ніж на 8%.

Про це йдеться у релізі застосунку пошуку оренди квартир Bird, який є у розпорядженні ЕП.

"В серпні вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність – ціни виросли на півтора місяця і потім разом з попитом повернулись назад. Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж", - йдеться у повідомленні.

Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, що напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла. 

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Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились. Через це спостерігається зниження цін на дво- і трикімнатні квартири. 

Харків все ще залишається зі стабільно низькою вартістю оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%. Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само як і в інших регіонах. 

Як змінилися ціни на оренду нерухомості за останні пів року в містах мільйонниках: 

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Київ

  • 1-кімнатні – 14 000 грн (6 міс тому – +7%)
  • 2-кімнатні – 20 000 грн (6 міс тому – +2%)
  • 3-кімнатні – 32 500 грн (6 міс тому – +4%)

Львів

  • 1-кімнатні – 15 500 грн (6 міс тому – +1%)
  • 2-кімнатні – 17 000 грн (6 міс тому – -5%)
  • 3-кімнатні – 19 450 грн (6 міс тому – -7%)

Дніпро

  • 1-кімнатні – 10 500 грн  (6 міс тому – +14%) 
  • 2-кімнатні – 18 000 грн (6 міс тому – +33%)
  • 3-кімнатні – 19 000 грн (6 міс тому – 23%)

Одеса

  • 1-кімнатні – 7 350 грн (6 міс тому – -8%)
  • 2-кімнатні – 9 700 грн (6 міс тому – -3%)
  • 3-кімнатні – 15 450 грн (6 міс тому – +3%)

Харків

  • 1-кімнатні – 4 000 грн (6 міс тому – 0%)
  • 2-кімнатні – 6 000 грн (6 міс тому – 0%)
  • 3-кімнатні – 8 050 грн (6 міс тому – +0,6%)

житло оренда
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