Цього року "Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на півмільярда кубометрів

Цього року група "Нафтогаз" планує збільшити видобуток природного газу на півмільярда кубометрів, а також збільшити обсяги газу іноземних енергетичних компаній, які зберігають блакитне паливо в українських ПСГ.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Наш план на 2024 рік – наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Крім того, у групі зазначили, що ще однією ціллю на 2024 рік є збільшення обсягів газу, що в українських ПСГ зберігають іноземні енергетичні компанії.

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"У 2024 ми прагнемо залучити близько 4 млрд куб. м газу іноземних трейдерів до зберігання у наших підземних сховищах", - додав Чернишов.