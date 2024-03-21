Золото встановило п'ятий ціновий рекорд за березень

В четвер ціни на золото п'ятий раз цього місяця сягнули рекордної позначки після того, як Федеральна резервна система США заявила про намір провести зниження ставок у 2024 році, попри високу інфляцію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 1,1% до 2209,65 доларів за унцію після того, як раніше цього дня вона досягла рекордного максимуму в 2222,39 доларів. Ф'ючерси на золото в США зросли на 2,4% до 2212,40 доларів.

"Підйом цін розпочався після вчорашніх заяв Федеральної резервної системи, які фактично підтвердили її намір зрештою розпочати зниження процентних ставок у США. Настрої на ринку ф'ючерсів на золото дуже оптимістичні. Тож ваші хедж-фонди або будь-які інші короткострокові трейдери чи послідовники тренду очікують зростання цін, і я думаю, саме цей сегмент зараз керує ринком, тоді як фізичний ринок золота залишається досить млявим", - сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке.

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Попри нещодавні високі показники інфляції, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк США, ймовірно, все ж таки знизить процентні ставки на три чверті відсоткового пункту до кінця 2024 року, але це також залежатиме від подальших економічних даних.