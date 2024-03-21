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"Укргідроенерго" оцінює збитки від російських атак у понад 3 мільярди євро

Четвер, 21 березня 2024, 12:55 - Артур Крижний

Збитки "Укргідроенерго" від російських атак становили понад 3 мільярди євро: 2,5 мільярда - від підриву Каховської ГЕС, ще 500 мільйонів - від ракетних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"Збитки "Укргідроенерго" від терористичного акту російської армії з підривом споруд Каховського гідровузла, що спричинило великі руйнування, перевищують 2,5 млрд євро. І ще близько 500 млн євро нанесено збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції компанії", - йдеться у повідомленні.

Наразі "Укргідроенерго" працює над розробкою судових позовів та арбітражу з метою відшкодування збитків та притягнення до відповідальності російської сторони.

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