"Укргідроенерго" оцінює збитки від російських атак у понад 3 мільярди євро
Четвер, 21 березня 2024, 12:55 -
Збитки "Укргідроенерго" від російських атак становили понад 3 мільярди євро: 2,5 мільярда - від підриву Каховської ГЕС, ще 500 мільйонів - від ракетних обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".
"Збитки "Укргідроенерго" від терористичного акту російської армії з підривом споруд Каховського гідровузла, що спричинило великі руйнування, перевищують 2,5 млрд євро. І ще близько 500 млн євро нанесено збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції компанії", - йдеться у повідомленні.
Наразі "Укргідроенерго" працює над розробкою судових позовів та арбітражу з метою відшкодування збитків та притягнення до відповідальності російської сторони.
Реклама:
Реклама: