Через обстріли є нові знеструмлення у 5 областях – "Укренерго"

Станом на ранок 21 березня без світла залишаються 384 населені пункти. Протягом доби є нові пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Харківській областях. Також були знеструмленння у Львові та області.

Про це повідомили в "Укренерго".

У держкомпанії заявили, що нічна ракетна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми.

Утім, у Київській області через падіння уламків є пошкодження в мережах ДТЕК "Київській регіональні електромережі" - знеструмлено 1694 споживача. Тривають ремонтні роботи.

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"Вночі в західному регіоні дією захисту відключались дві повітряні лінії 220 кВ. Знеструмлювались 132 тис. споживачів у м. Львів та в місті Розділ Львівської області - 9 700 споживачів. На ранок робота ліній та енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Причини відключення з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

При цьому 21 березня станом на 09:50 споживання знизилось на 4 % у порівнянні з тим же часом 20 березня.

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У середу 20 березня добовий максимум споживання був на 0,2% нижче, ніж 19 березня.

"На атомних електростанціях тривають ремонтні роботи на двох енергоблоках. Безхмарна погода сприяє активній роботі сонячних електростанцій, натомість вітрові електростанції через зниження швидкості вітру вночі та на ранок дещо зменшили обсяги виробництва.

На гідроелектростанціях триває пропуск водопілля. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - заявили в "Укренерго".

Експот електроенергії 21 березня здебільшого в денні та нічні години в Словаччину, Угорщину, Румунію, Польщу, та Молдову. Загальний обсяг 2148 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 260 МВт.

Імпорт - у денні та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2 305 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 709 МВт.

Економічна правда