США оголосили про санкції проти компаній, причетних до ракетної програми Ірану

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про введення санкцій проти компаній в Ірані та ще трьох країнах за надання підтримки ракетній, ядерній та оборонній програмі Тегерана.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Підкреслюється, що обмеження спрямовані проти "трьох мереж закупівель" в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині, через які Іран, зокрема, купував вуглецеве волокно для своїх ракет.

"Через складні мережі таємних закупівель Іран намагається постачати недобросовісним суб'єктам по всьому світу системи озброєнь, які розпалюють конфлікти і ставлять під загрозу незліченну кількість життів цивільного населення", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон.

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"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати наші інструменти для руйнування цих мереж і притягнення до відповідальності тих країн, які допомагають розповсюдженню іранських безпілотників і ракет", - додав він.

Так, Сполучені Штати запровадили санкції проти:

громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;

німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;

компанії з Оману Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);

громадянина Туреччини Махмута Гока;

турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal;

компанії з Ірану Alborz Organic Materials Engineering.

Також до списку потрапили Ростам Шахмарі Годже Бікло, Пішро Мобтакер Пейванд і Мітра Інанлу - їхнє громадянство Мінфін США не уточнив.

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Нагадуємо:

У жовтні 2023 року США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, що базуються в Ірані, Гонконгу, Китаї та Венесуелі, за сприяння програмам Тегерана щодо розробки балістичних ракет та безпілотників.

Економічна правда