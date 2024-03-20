Пасажири, які через протести спізнились на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів – УЗ

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Пасажири, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі, зможуть протягом доби сісти на інший потяг до України із Перемишля, Любліна та Хелма.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що "Укрзалізниця" отримала численні повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі.

Внаслідок цього всі пасажири, які не встигли на свій потяг, зможуть впродовж доби сісти на інший з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками.

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Така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№52 Перемишль — Київ;

№716 Перемишль — Київ;

№706 Перемишль — Київ;

№90 Перемишль — Київ;

№94 Хелм — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№20 Хелм — Київ;

№120 Хелм — Дніпро.

"Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком", – пояснили в "Укрзалізниці".

Додається, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

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Економічна правда