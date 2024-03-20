Експорт російської нафти морем знизився через технічне обслуговування та сильні вітри

Експорт російської нафти морем минулого тижня знизився після того, як заплановані технічні роботи в порту Приморськ на Балтійському морі та сильні вітри біля Козьміно на Тихоокеанському узбережжі порушили відвантаження з двох найважливіших нафтових портів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Триденна перерва у програмі завантаження нафти в Приморську свідчить про те, що роботи були заплановані, але вони все одно скоротили обсяги поставок до найнижчого рівня з вересня. На сході сильні вітри знову обмежили завантаження з Козьміно після схожих перебоїв на початку місяця. Пориви вітру сягали понад 60 кілометрів на годину.

Загальна вартість експорту російської нафти знизилася з багатомісячного максимуму попереднього тижня, впавши з 1,86 мільярда доларів США за тиждень до 10 березня до 1,48 мільярда доларів США за тиждень до 17 березня.

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Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень до 17 березня скоротилися на 730 000 барелів на день до 2,97 мільйона барелів на день. Менш мінлива чотиритижнева середня також знизилася приблизно на 40 000 барелів на день до 3,28 мільйона барелів на день.

Тижневі обсяги поставок були приблизно на 620 000 барелів на день нижчими за середній показник, зафіксований у травні та червні, або на 320 000 барелів на день нижчими за російський план на перший квартал.