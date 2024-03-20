Суд ЄС постановив виключити сина російського бізнесмена Мазепіна з санкційного списку

Колишній гонщик "Формули-1", росіянин Нікіта Мазепін виграв справу у Суді ЄС, який постановив, що він має бути виключений зі списку санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з рішенням Суду.

У березні 2022 року Нікіта Мазепін був включений до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС у відповідь на російську агресію проти України.

Його включення до цього списку ґрунтувалося на зв'язку з його батьком, бізнесменом Дмитрієм Мазепіним, залученим до секторів економіки, що забезпечують значне джерело доходів для російського уряду. За даними Ради ЄС, Мазепін-старший був основним спонсором діяльності свого сина як гонщика в команді "Формули-1" Haas через компанії, з якими той пов'язаний.

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У вересні 2022 року, березні 2023 року та вересні 2023 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, вжиті проти Нікіти Мазепіна, до 15 березня 2024 року.

Нікіта Мазепін звернувся до Суду загальної юрисдикції ЄС з вимогою скасувати ці акти, стверджуючи, зокрема, що вони є недійсними через помилку в оцінці з боку Ради.

Своїм рішенням Суд ЄС підтримав його позов і скасував акти, які оскаржував Нікіта Мазепін. Суд вважає, що родинні зв'язки Нікіти з його батьком не є достатньою підставою для того, щоб вважати його пов'язаним з батьком спільними інтересами.

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Суд заявив, що критерій "асоціації", який використовується в режимі санкцій ЄС, вимагає існування зв’язку, що виходить за межі простих сімейних відносин. Суд постановив, що Рада ЄС не виконала свій обов'язок доведення необхідного зв'язку.

Що стосується передбачуваного спонсорства Нікіти Мазепіна його батьком, то Суд підкреслив, зокрема, що з березня 2022 року Мазепін-молодший не є гонщиком команди Haas.

Зауважимо, у листопаді минулого року Дмитрій Мазепін програв у Суді ЄС справу, в якій оскаржував санкції.

Європейська правда