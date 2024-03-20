В середу, 20 березня, ціни на нафту трохи знизилися через зміцнення долара, яке стримувало інвестиційний попит, оскільки трейдери фіксували прибуток після того, як ціни на попередніх сесіях досягли багатомісячних максимумів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent знизилися на 28 центів, або 0,3%, до 87,10 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI США знизилися на 47 центів, або 0,6%, до 83,00 доларів за барель.

"Фіксація прибутку може бути причиною зниження цін сьогодні", - сказала незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг, додавши, що останнє зростання цін було підтримане покращенням прогнозів попиту та ознаками скорочення пропозиції.

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На настрої азійських покупців тисне п'яте поспіль зростання індексу долара США після того, як останні дані свідчать про стійкість економіки США. Зміцнення долара робить нафту дорожчою для інвесторів, які володіють іншими валютами, що знижує попит.

Трейдери з нетерпінням чекають на оголошення Федеральною резервною системою США процентної ставки пізніше в середу, щоб отримати сигнали щодо її траєкторії протягом решти року.

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