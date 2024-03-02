Ірак прагне відновити нафтопровід через Туреччину

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Ірак може внести зміни до свого федерального бюджету, щоб виплачувати міжнародним нафтовим компаніям плату за видобуток і транзит нафти, щоб відновити роботу критично важливого нафтопроводу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іраку в інтервʼю Bloomberg.

Між нафтовими компаніями, урядом Іраку в Багдаді і напівавтономним регіональним урядом Курдистану ведуться переговори про відновлення експорту сирої нафти через Туреччину, заявив Фуад Хусейн.

Закриття трубопроводу відрізало майже півмільйона барелів нафти від світових ринків.

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Туреччина зупинила потоки нафтопроводом, який транспортує нафту з курдського регіону Іраку до турецького порту Джейхан у березні 2023 року після того, як арбітражний суд зобов'язав її виплатити Іраку близько 1,5 млрд дол збитків за транспортування нафти без схвалення Багдада.

Ірак експортував близько 400 тис - 500 тис барелів нафти на день з родовищ на півночі країни, в тому числі в курдському регіоні, через трубопровід, який зараз зупинений.

Закриття нафтопроводу коштувало Іраку понад 7 мільярдів доларів недоотриманих доходів за минулий рік, що Хусейн назвав "величезною втратою".

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Економічна правда





