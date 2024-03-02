Поранених забиратимуть роботи: Мінстратегпром випробовує нові безпілотні наземні платформи

Вітчизняні конструктори на полігоні продемонстрували військовим медикам свої роботизовані платформи для евакуації поранених з поля бою.

Про це ЕП розповіли в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

На демонстраційних випробуваннях свої вироби представили одразу семеро виробників: Terra Traverse, "Роботизовані комплекси", Keep Robotics, Trident Technologies, НВП "Українські безпілотні технології", Tencore та ще одна неназвана компанія.

Розробки перебувають на різних стадіях готовності. Одна з моделей вже пройшла всі процедури й отримала допуск до експлуатації, інші – в процесі. Сенс демонстраційних випробувань полягає в об’єднанні досвіду військових та виробників, щоб конструктори отримали зауваження і покращили свій продукт під реальні бойові ситуації.

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"Під час евакуації пораненого є величезний ризик для того, хто його евакуює. Одного разу ми виносили кулеметника, а на виході у нас було 11 поранених. Усі залишились живими, але, коли ти евакуюєш одного пораненого, а в тебе на виході 11, то очевидно, що це проблема. Відповідно, евакуацією повинні займатись наземні роботизовані комплекси.

Вимоги до такого робота: прохідність, дальність зв’язку, заряд батареї, простота й зручність в керуванні, вантажопідйомність та ціна. По тих моделях, що були представлені, були зауваження щодо прохідності і зв’язку", – сказав ЕП старший лейтенант роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка, що був присутнім на випробуваннях.

"Ми шукали платформи, які можна переобладнати під медичну евакуацію. Ми зустрічалися з виробниками, розказували їм про цю проблему. Brave1 долучився до цієї роботи також, через них вдалося знайти багатьох виробників.

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В результаті цих пошуків на ринку почали з’являтися такі системи, які ми побачили на випробуваннях", – сказала ЕП заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.

Економічгна правда