Ощадбанк долучиться до фінансування ста ВЕС, які зведуть в західній частині України

Державний Ощадбанк реалізуватиме проєкт побудови вітрових електростанцій (ВЕС) кількістю 100 одиниць разом з ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі".

Про це повідомив заступник правління Ощадбанку Юрій Каціон, передає Liga.net

За його словами, проєкт реалізуватимуть "спільно з великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами". Також пояснює, що користь від проєкту матимуть місцеві громадяни, для яких відкриються нові робочі місця, а також це забезпечить додаткові вливання коштів у місецві бюджети.

Загальна потужність проєкту зі ста вітрових електростанцій складає 520 МВт. Тоді як досвід Каціона у фінансуванні проєктів "зеленої енергетики" оцінюються понад 833 МВт встановлених потужностей сумою більш ніж 890 млн євро.

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Економічна правда.

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