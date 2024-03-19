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Ощадбанк долучиться до фінансування ста ВЕС, які зведуть в західній частині України

Вівторок, 19 березня 2024, 20:10 - Економічна правда

Державний Ощадбанк реалізуватиме проєкт побудови вітрових електростанцій (ВЕС) кількістю 100 одиниць разом з ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі".

Про це повідомив заступник правління Ощадбанку Юрій Каціон, передає Liga.net 

За його словами, проєкт реалізуватимуть "спільно з великими комерційними компаніями, а також приватними інвесторами". Також пояснює, що користь від проєкту матимуть місцеві громадяни, для яких відкриються нові робочі місця, а також це забезпечить додаткові вливання коштів у місецві бюджети. 

Загальна потужність проєкту зі ста вітрових електростанцій складає 520 МВт. Тоді як досвід Каціона у фінансуванні проєктів "зеленої енергетики" оцінюються понад 833 МВт встановлених потужностей сумою більш ніж 890 млн євро. 

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Економічна правда. 

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