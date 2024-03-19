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Торік на закордонні поїздки делегацій Верховної Ради витратили майже 14 мільйонів

Вівторок, 19 березня 2024, 18:40 - Артур Крижний

На функціонування роботи Верховної Ради у 2023 році було витрачено 2,6 млрд грн, з яких 13,7 млн – на забезпечення візитів делегацій Верховної Ради України за кордон.

Такі дані надали у Верховній Раді на запит LIGA.net.

"За даними ВР, у 2023 році для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів України було виділено суму 2 732,1 млн гривень. Водночас, за даними, які надали редакції, у 2023 році фактично було використано 2 592,7 млн гривень, зокрема для забезпечення візитів делегацій уряду за кордон – 13,7 млн гривень", - пише видання.

На забезпечення діяльності Ради у 2024 році встановлено річний обсяг видатків у сумі 2,9 млрд гривень.

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Верховна рада ВР
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