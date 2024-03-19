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Експорт нафти з Росії зростає на тлі атак українських дронів

Вівторок, 19 березня 2024, 15:30 - Артур Крижний

В Росії на тлі атак українських дронів на нафтову інфраструктуру зростає експорт нафти. У березні РФ збільшить експорт на 200 тисяч барелів на день.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Напади, ймовірно, скоротять переробку російської нафти на 300 тисяч барелів на день, на додаток до планових ремонтних закриттів", - написали аналітики JP Morgan у своїй записці.

Однак, за їх даними, зниження обсягів первинної переробки нафти призведе до збільшення її експорту.

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Росія збільшить експорт нафти через свої західні порти у березні майже на 200 тисяч барелів на день.

Росія нафта
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Економічна правда
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