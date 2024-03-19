IBAN, звітність та більше одночасних зборів: Monobank розширив можливість банок

За допомогою банок Monobank вже зібрано майже 50 млрд грн. Фінустанова розширила можливість послуги, додавши IBAN для долучення до зборів юросіб, збільшення кількості одночасних зборів для благодійних фондів, зберігання чужих банок та анонсувала звіти за розбиття банок.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"За допомогою Банки вже зібрано майже 50 млрд грн. Ми не припиняємо працювати над тим, щоб темпи ваших зборів не спадали", - написав він.

Ось деякі нові можливості, які з'явилися останнім часом:

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1. Зберігання чужих банок:

Тепер усі цікаві банки можна зберегти в одному місці, щоб не шукати їх у соцмережах.

Можна моніторити прогрес збору та вивести його на віджет на головному екрані.

Можна налаштувати періодичні відрахування на вибрані банки, що допоможе довготривалим зборам.

2. IBAN для банок:

З IBAN юрособи можуть без проблем долучатися до зборів, адже їм потрібні реквізити для переказу.

Юрособи можуть не платити податки за донати, якщо волонтер є у відповідному реєстрі.

3. Збільшення кількості зборів для фондів:

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Тепер фонди можуть одночасно відкривати більше банок.

4. Звітність:

У наступному релізі з'явиться можливість прикріпляти звіт до розбитої банки.

Звіт буде доступний за посиланням на розбиту банку.

Гороховський додав, що нова версія поступово стане доступною для усіх. Якщо ще немає оновлення, то треба почекати.