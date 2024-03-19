YouTube посилює правила для контенту зі штучним інтелектом

YouTube презентував новий інструмент у Creator Studio, який вимагатиме від контент-мейкерів маркувати реалістичні відео, створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це йдеться у блозі YouTube.

"Генеративний ШІ змінює способи самовираження авторів - від розкадровки ідей до експериментів з інструментами, які покращують творчий процес. Але глядачі все частіше хочуть більше прозорості щодо того, чи є контент, який вони бачать, зміненим або синтетичним.

Саме тому ми представляємо новий інструмент у Creator Studio, який зобов'язує творців повідомляти глядачам, коли реалістичний контент створений за допомогою ШІ", - йдеться у заяві.

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Ці повідомлення з'являтимуться у вигляді маркувань (ярликів) у розширеному описі або на передній панелі відеоплеєра.

"Ми не вимагаємо від авторів розкривати інформацію про контент, який є явно нереалістичним, анімованим, містить спецефекти або використовує генеративний ШІ для допомоги у створенні", - пояснили в YouTube.

Нова функція має на меті посилити прозорість для глядачів і зміцнити довіру між творцями та їхньою аудиторією, кажуть в компанії.

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YouTube

Зокрема, YouTube навів кілька прикладів, коли маркування про ШІ потрібне:

використання подоби реалістичної людини: заміна обличчя однієї людини на інше, синтетичне генерування голосу і т. ін.;

зміна відзнятих кадрів реальних подій або місць. Наприклад, створення відео, де реальна будівля нібито горить, або зміна міського пейзажу;

демонстрація реалістичного зображення вигаданих важливих подій, як-от торнадо, що рухається до реального міста.

Крім цього, YouTube працює над оновленим процесом конфіденційності, щоб люди могли подавати запити на видалення створеного штучним інтелектом або іншого синтетичного чи зміненого контенту, який імітує людину, котру можна розпізнати за обличчям чи голосом.

Економічна правда