Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без комісії

Клієнти ПриватБанку отримали можливість отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткової комісії через PKO Bank Polski SA.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Клієнти можуть використовувати нові кореспондентські рахунки для відправки без додаткової комісії в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в польських злотих (PLN) та евро (EUR). Отримати форму реквізитів для зарахування SWIFT-переказу через PKO Bank Polski можна на сайті ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Переваги отримання SWIFT-переказів:

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Можливість отримувати перекази без обмежень за сумою.

Онлайн відстеження переказів.

Спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.