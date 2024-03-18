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Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без комісії

Понеділок, 18 березня 2024, 18:20 - Артур Крижний

Клієнти ПриватБанку отримали можливість отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткової комісії через PKO Bank Polski SA.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Клієнти можуть використовувати нові кореспондентські рахунки для відправки без додаткової комісії в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в польських злотих (PLN) та евро (EUR). Отримати форму реквізитів для зарахування SWIFT-переказу через PKO Bank Polski можна на сайті ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Переваги отримання SWIFT-переказів:

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  • Можливість отримувати перекази без обмежень за сумою.
  • Онлайн відстеження переказів.
  • Спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Приватбанк SWIFT євро Польща
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