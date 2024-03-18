Аукціони на Prozorro цьогоріч поповнили бюджети на майже 700 мільйонів

Підпільний чай. Як в Україні виготовляють російські Greenfield і "Принцеса Нурі" На певний час відомі бренди чаю, які до великої війни належали росіянам, зникли з полиць українських магазинів. Тепер вони з'явилися знову.

"Пороблено в Україні". Чи працюють протекціонізм та ідеї на кшталт "кешбеку"? Відповідь дають відкриті дані ЕП зібрала дані, які показують чи працюють протекціоністські заходи. Що дала програма закупівлі державою певних видів техніки за умови часткової локалізації їхнього виробництва в Україні?