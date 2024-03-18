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Аукціони на Prozorro цьогоріч поповнили бюджети на майже 700 мільйонів

Понеділок, 18 березня 2024, 16:55 - Артур Крижний

З початку 2024 року через систему Prozorro.Продажі до бюджетів різних рівнів надійшло понад 678,3 млн гривень. Таку суму принесли 2,8 тис. завершених онлайн-аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба системи.

Лідери за обсягом доходу:

  • мала приватизація державної та комунальної власності (173,5 млн грн);
  • продаж активів банків-банкрутів (162,5 млн грн);
  • продаж майна приватних компаній (109,3 млн грн);
  • продаж майна та активів (96,5 млн грн);
  • аукціони в межах справ про банкрутство (58,1 млн грн).

Ще 1530 аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 1,23 млрд гривень.

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Станом на 18 березня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5,1 тисячі онлайн-аукціонів.

Prozorro аукціон
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Економічна правда
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