Минулого тижня підприємці отримали доступних кредитів на понад 2 мільярда

За тиждень українські банки видали доступних кредитів підприємцям на загальну суму у 2,4 млрд гривень. Від початку 2024 року ця сума вже становила 18 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Від початку 2024 року 4 516 підприємців отримали кредити за програмою "Доступні кредити" на загальну суму 18 млрд грн. Минулого тижня такі кредити отримали 643 підприємці на 2,4 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 83,5 тисячі кредитів на 285,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 8,7 млрд гривень:

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3,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;

3,2 млрд грн - бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

2,8 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48 %);

оптової та роздрібної торгівлі (25 %);

переробної промисловості (17 %).

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали "Приватбанк" (38,1 тис.), "Ощадбанк" (12,8 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).