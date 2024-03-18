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Торік українці заробили на криптовалюті понад 800 мільйонів доларів

Понеділок, 18 березня 2024, 15:00 - Артур Крижний

Українці заробили 850 млн доларів на криптовалюті у 2023 році. Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. 

Про це повідомляє Мінцифри з посиланням на результати дослідження Chainalysis

"Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року ми посіли 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. Ми обійшли Бразилію, Японію та Канаду за цим показником", - йдеться у повідомленні.

 
Мінцифри

Зазначається, що для підтримки розвитку криптокомпаній, які зацікавлені працювати на українському ринку, минулого року Мінцифра разом з представниками бізнесу розробила проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета — створення сприятливих умов для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування.

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"Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома", - додали у пресслужбі.

криптовалюта
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