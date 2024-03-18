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За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів

Понеділок, 18 березня 2024, 11:45 - Артур Крижний
 
Getty Images
Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 263 млн доларів США.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 11 по 15 березня 2024 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 263 млн доларів, а також купив 370 тисяч доларів.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 4,5 млрд доларів США та купив 71,37 млн доларів.

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Економічна правда
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