За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів

Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 263 млн доларів США.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 11 по 15 березня 2024 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 263 млн доларів, а також купив 370 тисяч доларів.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 4,5 млрд доларів США та купив 71,37 млн доларів.