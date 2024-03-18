Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg

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Компанія Apple веде переговори про те, щоб дозволити штучному інтелекту Gemini від Google забезпечити cвої iPhone фнкціями ШІ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознаймолені джерела.

За словами співрозмовників агентства, між компаніями тривають переговори про те, щоб дозволити Apple ліцензувати Gemini для деяких нових функцій, які з'являться в програмному забезпеченні iPhone цього року.

"Це створює підґрунтя для укладення блокбастерної угоди, яка потрясе індустрію штучного інтелекту", - пише Bloomberg.

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За словами джерел, Apple також нещодавно провела переговори з OpenAI і розглядала можливість використання їхньої моделі.

Якщо угода між Apple і Google буде укладена, то вона ґрунтуватиметься на партнерстві двох компаній у сфері пошуку. Протягом багатьох років Google, що входить до складу Alphabet Inc., щорічно платить Apple мільярди доларів за те, щоб її пошукова система стала опцією за замовчуванням у веб-браузері Safari на iPhone та інших пристроях.

Обидві сторони ще не визначилися з умовами або брендингом угоди про ШІ, а також не домовилися про те, як вона буде реалізована, кажуть співрозмовники агентства.

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Угода дасть Gemini ключову перевагу перед мільярдами потенційних користувачів. Але це також може бути ознакою того, що Apple не так далеко просунулася у своїх зусиллях зі створення ШІ, як дехто сподівався, і загрожує подальшою антимонопольною перевіркою обох компаній.

Apple готує нові можливості в рамках iOS 18 - наступної версії операційної системи iPhone - на основі власних моделей ШІ. Але ці вдосконалення будуть зосереджені на функціях, які працюють на її пристроях, а не на тих, що надаються через хмару. Тому Apple шукає партнера, який би взяв на себе важку роботу над генеративним ШІ, включаючи функції для створення зображень і написання есе на основі простих підказок.

Представники Apple і Google відмовилися від коментарів. OpenAI не відразу відповіла на запит про коментарі.

З початку минулого року Apple тестує власну велику мовну модель - технологію, що лежить в основі генеративного ШІ - під кодовою назвою Ajax. Деякі співробітники також випробовують базовий чат-бот під назвою Apple GPT. Але технологія Apple все ще поступається інструментам від Google та інших конкурентів, що робить партнерство з ними кращим варіантом, пише Bloomberg.

Угода з Apple стала б найгучнішим партнерством Google для Gemini на сьогодні. Apple має понад 2 мільярди пристроїв в активному використанні, які потенційно можуть стати домівкою для Google Gemini пізніше цього року. У січні Samsung Electronics Co. випустила нові смартфони з функціями штучного інтелекту на базі Gemini.

Але партнерство між двома гігантами Кремнієвої долини, ймовірно, приверне увагу регуляторів. Поточна угода Google з Apple у сфері пошуку вже стала предметом судового позову з боку Міністерства юстиції США.

Економічна правда