НБУ за тиждень зменшив купівлю валюти на міжбанку

За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 11 по 15 березня Нацбанк продав 263 млн дол, що на 106,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 370 тис дол, що на 22,7 млн дол менше, аніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав 4,57 млрд дол, тоді як купив 71,4 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Економічна правда

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