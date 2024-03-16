"Росатом" планує виробляти ядерне паливо спільно з французькою компанією

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Контрольований державою "Росатом" спільно із французькою державною компанією Framatome працюють над виробництвом ядерного палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Росатом" співпрацює з французькою державною компанією Framatome SA, щоб зібрати паливо, необхідне для реакторів, які виробляють електроенергію для 100 мільйонів жителів Східної Європи: Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології.

Виробництво пропонують організувати на заводі Framatome в Лінгені, Німеччина

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Минулого року Framatome створила спільне підприємство з російською компанією "ТВЕЛ Паливо". Нова структура прагне отримати дозвіл німецького уряду на передачу технологій місту.

ТВЕЛ є дочірньою компанією контрольованого Кремлем "Росатома", найбільшого у світі постачальника ядерного палива.

Нова компанія під назвою European Hexagonal Fuel SAS була створена для ліцензування російських технологій, необхідних для виробництва реакторного палива, згідно з протоколом зборів акціонерів від 18 січня 2023 року, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Її капіталізація склала 8 мільйонів євро.

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Понад 10 000 німців зареєстрували свій протест у місцевому уряді.

Попередні спроби розширити діяльність у Лінгені викликали підозри, що спричинило перевірку німецьких регуляторів у 2021 році. Остання спроба Framatome викликала обурення громадськості після того, як керівник майданчика повідомив місцевим законодавцям, що російські інженери будуть наглядати за роботою заводу.

Економічна правда





