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Платежі через Приват24 у ніч на 17 березня не працюватимуть через технічні роботи

Субота, 16 березня 2024, 16:48 - Володимир Тунік-Фриз
 

ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що роботи проводитимуть з 00:00 по 5:00 17 березня.

У цей час не працюватимуть: платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24.

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У Приваті закликають спланувати необхідні в обхід часу проведення технічних робіт.

Економічна правда

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