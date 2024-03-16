Платежі через Приват24 у ніч на 17 березня не працюватимуть через технічні роботи
Субота, 16 березня 2024, 16:48 -
ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що роботи проводитимуть з 00:00 по 5:00 17 березня.
У цей час не працюватимуть: платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24.
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У Приваті закликають спланувати необхідні в обхід часу проведення технічних робіт.
Економічна правда
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