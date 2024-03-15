РФ за 10 років анексії Криму не змогла підтягнути зарплати до середнього по країні рівня

Зарплати жителів анексованих Росією Криму і Севастополя щонайменше на чверть менші, ніж у середньостатистичного росіянина, незважаючи на щорічне зростання оплати праці в період анексії.

Про йдеться в дослідженні "Верстки", пише The Moscow Times.

У дослідженні йдеться, що за рік до анексії кримчанин заробляв приблизно 11,3 тисяч рублів (2,850 гривень), що становило 87% від середньої суми по Україні.

"З 2014 року Росстат фіксував зростання зарплат, але середня зарплата по Криму не перевищувала 70% від середньоросійського показника. Минулого року середня зарплата в регіоні становила 46,8 тисяч рублів, тоді як у Росії - 73,7 тисяч рублів.

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Схожа ситуація і в Севастополі. У 2013 році оплата праці жителя міста становила 95% від середньоукраїнської, наразі максимальний показник, якого вдалося досягти, - 73% від загальноросійського показника", - йдеться у повідомленні.

При цьому в анексованому регіоні зросла інфляція.

Український Держстат фіксував інфляцію на рівні 0,5% на півострові та 0,2% у Севастополі у 2013 році, йдеться у дослідженні.

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Через рік через економічну кризу після анексії інфляція зросла до 42,5% і 36,1%.

У 2017 році ситуація вирівнялася до 1,4% і 3,8%, але війна спровокувала новий стрибок - до 13,2% і 12,1%, зазначає видання. Наразі інфляцію в анекосваному Криму можна порівняти із середнім показником по РФ.

Підкреслюється, що анексований Крим залишається дотаційним "регіоном РФ" і може покривати лише близько чверті свого бюджету, Севастополь - третину.

За української влади Крим міг самостійно покрити 40% бюджету, йдеться у дослідженні.

За 10 років анексії зросли і російські субсидії регіону. Якщо 2014 року Криму видали 105,3 млрд рублів, а Севастополю - 19,5 млрд рублів, то 2024 року ці суми становили 130,6 млрд і 32,1 млрд рублів.

Також підкреслюється, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року кількість репресій в анексованому РФ Криму збільшилася практично вдвічі.

Так, судді розглянули в Криму понад 170 кримінальних справ за репресивними статтями, де 40% із них надійшли за останні два роки.

Найчастіше жителів анексованого Криму карали за так звані "військові фейки", шпигунство, заклики до екстремістської діяльності та держзраду.

Економічна правда