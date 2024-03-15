Через ракетний удар по Одесі без світла залишаються понад 500 абонентів

В результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Без світла - 535 абонентів, газу - 800 абонентів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Без електропостачання наразі 535 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (ранок). Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (до кінця дня)", - йдеться у повідомленні.

Аварійні служби працюють на місці.

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Нагадаємо:

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російської Федерації.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 19, а поранених до 73.

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В Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".