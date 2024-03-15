Виробники побутової техніки Electrolux, Tefal і Braun почали боротьбу з "паралельним імпортом" до РФ – ЗМІ

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Західні виробники побутової техніки Electrolux, Tefal, Braun і Rowenta почали активно блокувати постачання продукції до РФ через "паралельний імпорт", включно із продажем на маркетплейсах.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на опитаних ритейлерів.

За словами ритейлерів, компанії підписують з партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт електроніки в Росію.

Порушення умови призводить до розриву контракту. Нововведення торкнулося товарів таких брендів як Tefal, Braun, Rowenta, Electrolux і Bosch.

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Так, шведська Electrolux Group (бренди побутової техніки Electrolux, Zanussi, AEG) обмежує паралельний імпорт своєї продукції в РФ, заявив головний виконавчий директор групи "М. Відео-Ельдорадо" Сергій Лі.

За його словами, у мережі ритейлера товари Electrolux уже "представлені в обмеженому обсязі". Механізм обмежень він не уточнив.

Опитані газетою ритейлери допускають повне зникнення брендів з продажу, розраховуючи, що їх замінять турецькі та китайські товари.

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У "М.Відео-Ельдорадо" заявили про розширення асортименту на 22% у 2023 році за рахунок брендів з Китаю, Туреччини та країн ЄАЕС.

За словами російських ритейлерів, шукати шляхи поставок за "паралельним імпортом" стало невигідно - "на цьому неможливо заробити", оскільки кінцева ціна товару виявляється вищою за аналоги з інших країн.

Економічна правда