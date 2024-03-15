В Росії збільшилися гуртові ціни на бензин і дизельне пальне

Гуртова вартість нафтопродуктів - бензину і дизпального - в Росії зросла на 6-7%.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Ціна на "АИ-92" на торгах у період 11-15 березня збільшилася на 3 158 рублів, до 50 566 рублів за тонну, "АИ-95" здорожчав на 3 688 рублів, до 61 425 рублів за тонну. Найбільше зростання цін спостерігалося під час торгів літнім дизельним пальним. Протягом тижня ДП здорожчало на 3 985 рублів, до 64 518 рублів за тонну.

Зростання цін відбувається на тлі атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Цього тижня БпЛА уразили переробні потужності великих НПЗ "Лукойлу" і "Роснєфті", що розташовані в Ніжегородській і Рязанській областях. Також 15 березня зазнав ушкоджень міні-НПЗ "Первий завод" у Калузькій області.

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Виведення з ладу російських НПЗ відбувається напередодні весіннього зростання попиту на паливо і початку сезону ремонтів. Найбільш критичною виглядає ситуація з постачаннями бензину, оскільки Росія виробляє лише на 10% більше від власних потреб.