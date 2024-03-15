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У лютому група "Нафтогаз" сплатила податків на понад 5 мільярдів

П'ятниця, 15 березня 2024, 16:10 - Артур Крижний

З початку 2024 року група "Нафтогаз" сплатила державі 11,4 млрд грн податків, у лютому - 5,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"На 17,8% більше податків сплатили у лютому 2024-го, ніж за аналогічний період минулого року. Йдеться про суму в 5,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому у державний бюджет надійшло 4,8 млрд грн, а у місцеві – 0,5 млрд грн. Загалом з початку 2024 року група "Нафтогаз" сплатила державі 11,4 млрд грн податків.

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Нафтогаз податки
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