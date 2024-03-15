Мінсоцполітики отримало 200 електроскутерів для соцпрацівників від Японії та ПРООН

183 громади отримають електроскутери для використання соціальними працівниками в роботі.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Соціальні працівники отримають транспортні засоди для використання у своїй роботі та підвищення їхньої мобільності. Закупівля 200 скутерів та їхня доставка до громад стала можлива завдяки Програмі розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії.

Скутери розподілили громадам 11 областей.

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"У першу чергу йдеться про регіони, де соцпрацівники долають значну відстань до громадян, яким надають послуги", - пояснили в Мінсоці.

Це Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

"Я вдячна нашим постійним партнерам з ПРООН за проведення закупівлі та доставку транспорту та за сприяння всім нашим ініціативам з підтримки найбільш вразливих верств населення. Окремо дякую уряду Японії за фінансування – це важливий внесок у розвиток не тільки потенціалу соціальної сфери нашої країни, а й адресно кожної громади", – наголосила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час офіційної церемонії передачі скутерів громадам.

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Нагадуємо:

Україна отримала два нових потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та уряду Японії. Обладнання допоможе живити близько пів мільйона споживачів.