Обмеження ціни нафти РФ на рівні 30 доларів скоротило б її доходи на майже 50 мільярдів євро

Обмеження ціни російської нафти на рівні 30 доларів за барель скоротило б доходи Росії на 46 млрд євро (25%) з моменту запровадження санкцій у грудні 2022 року.

Про це йдеться у звіті Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA).

Середня ціна Urals і East Siberia Pacific Ocean (ESPO) у лютому зросла на 14% і 3% відповідно. Ціни на обидва сорти зараз значно перевищили встановлену цінову межу. Середня ціна на Urals в лютому становила 73,21 долара США за барель, ціна ESPO - 77,27 долара за барель.

"Обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель скоротило б доходи Росії на 46 млрд євро (25%) з моменту запровадження санкцій у грудні 2022 року до кінця лютого 2024 року", - йдеться у звіті.

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Лише у лютому обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель скоротило б доходи на 26% (3,45 млрд євро).

З моменту запровадження санкцій і до кінця лютого повне дотримання верхньої межі ціни скоротило б доходи Росії на 9% (15,81 млрд євро). Лише в лютому повне дотримання граничної ціни призвело б до скорочення доходів на 9% (приблизно 1,2 млрд євро).