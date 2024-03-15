Біткойн знизився до тижневого мінімуму після досягнення історичного максимуму
Біткойн знизився до тижневого мінімуму під час нестабільної торгівлі 15 березня, оскільки інвестори отримали прибуток від його зростання до рекордно високого рівня, а інфляція в США затьмарила перспективи раннього зниження ставок знизила попит на більш ризиковані активи.
Про це повідомляє Reuters.
Біткойн впав більш ніж на 5% під час азіатської сесії до найнижчої позначки в 66 629,96 дол, перш ніж компенсувати частину втрат до останньої торгівлі на 3,5% нижче.
Зазначається, що поривчасті зміни в найбільшій у світі криптовалюті відбулися через день після того, як вона досягла максимуму в $73 803,25, встановивши новий рекорд четвертий день поспіль.
Маса даних, опублікованих напередодні, показала, що хоча роздрібні продажі в США відновилися менше, ніж очікувалося в лютому, ціни виробників зросли більше, ніж очікувалося.
Ринки відреагували, скоротивши шанси на цикл пом’якшення ФРС, який розпочався в червні, і тепер ф’ючерси вказують на приблизно 60% ймовірність зниження ставки в цьому місяці, порівняно з приблизно 74% тиждень тому, згідно з інструментом CME FedWatch.
Сценарій "вищі за довші" ставки, особливо в Сполучених Штатах, зазвичай поганий для чутливих до ризику активів, таких як криптовалюта.
Тим не менш, біткойн залишається майже на 60% вищим за рік до сьогоднішнього дня, чому сприяє крипто-божевілля, викликане потоками в спотові біржові криптопродукти в США, і оскільки трейдери залишаються в основному зосередженими на перспективі зниження глобальних процентних ставок до кінця року. .
Економічна правда