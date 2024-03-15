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За два місяці року сума упередженого схемного ПДВ становила понад 6 мільярдів

П'ятниця, 15 березня 2024, 12:05 - Артур Крижний

За січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію. Сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Адептам церкви неефективності блокування податкових накладних, "бо 90% все одно розблоковується", зранку в пʼятницю буде цікаво дізнатися, що за січень-лютий цього року загалом було заблоковано 0,75% податкових накладних від загальної кількості поданих на реєстрацію", - повідомив він.

Зі слів Гетманцева, із заблокованих накладних були розблоковано 34,5%, з яких: 78,2% розблоковано за рішенням комісій, 17,5% автоматично розблоковано після виведення платників з ризиків та 4,3% автоматично після реєстрації таблиць.

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"Загальна сума упередженого схемного ПДВ складає 6,2 млрд грн, або півтори повністю оснащені всім необхідним бригади ЗСУ", - акцентував Гетманцев.

податки
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