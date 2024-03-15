Переселенцям планують надавати субсидії на оренду житла

У Мінсоцполітики розробили новий інструмент для підтримки ВПО - субсидії на оренду житла. Очікується, що ініціатива запрацює у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Розробили новий інструмент підтримки ВПО – субсидію на оренду житла – і плануємо реалізувати пілотний проєкт упродовж двох років", - йдеться у повідомленні.

Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

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Розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у родині, яка орендує житло, доходів домогосподарства та спроможності оплачувати оренду самостійно.

"Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду", - продовжили у пресслужбі.

Очікується, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки.

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