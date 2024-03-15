В Україні без світла залишаються 387 населених пунктів, є нові пошкодження у 5 областях

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Станом на ранок 15 березня в Україні через війну та з інших причин без електропостачання залишається 397 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії сезонно зменшується. 15 березня споживання зменшилось на 1,2% у порівнянні з тим же часом 14 березня. Також зменшення хмарності сприяє роботі сонячних електростанцій. Натомість вітрові виробляють менше електроенергії, ніж на початку тижня, та чекають на більш вітряну погоду.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", – йдеться в повідомленні.

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Наразі без світла через бойові дії та з інших причин залишається 397 населених пунктів. Протягом доби були зафіксовані нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської, Чернігівської областей.

На Харківщині за добу додатково знеструмлено 1937 споживачів. В Донецькій області знеструмлено споживачів м. Мирноград та одне з вугільнодобувних підприємств.

У Сумській області бойові дії перешкоджають проведенню аварійно-відновлювальних робіт, енергетики чекають на дозвіл військових для проїзду до місць пошкоджень. Без світла залишаються понад 8 530 споживачів.

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На теплових електростанціях впродовж доби два енергоблока виведено в поточний ремонт.На атомних електростанціях один блок в поточному ремонті, один в аварійному.

Крім того, протягом доби здійснювався експорт електроенергії в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 4 310 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 258 МВт.

Імпорт протягом доби, за виключенням ночі, відбувався зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 652 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 786 МВт.

Економічна правда.