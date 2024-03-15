За підсумками тижня ціни на нафту мають зрости майже на 4% через нові прогнози щодо попиту

Ціни на нафту трохи знизилися в п'ятницю, але за тиждень, швидше за все, зростуть майже на 4%. Цьому сприятимуть прогнози Міжнародного енергетичного агентства щодо підвищення попиту на нафту у 2024 році, скорочення запасів у США та дронові атаки на російські НПЗ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту Brent знизились на 38 центів або 0,4% до 85,04 доларів за барель, після того, як у четвер вперше з листопада перевищили позначку в 85 доларів за барель. Американська нафта марки WTI знизилась у ціні на 35 центів або 0,4% до 80,91 долара за барель.

У четвер Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вчетверте з листопада підвищило прогноз щодо попиту на нафту у 2024 році, оскільки атаки хуситів порушують судноплавство в Червоному морі.

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Попит на світову нафту зросте до 1,3 мільйона барелів на день у 2024 році, повідомило МЕА у своєму останньому звіті, що на 110 тисяч барелів на день більше, ніж минулого місяця. Агентство прогнозує незначний дефіцит пропозиції цього року після того, як члени ОПЕК+ вирішили продовжити скорочення видобутку, порівняно з профіцитом раніше.

Аналітики ANZ також зазначили, що очікується зростання завантаження нафтопереробних заводів у США.

"Нафтопереробні заводи відновлюють роботу після зупинки потужностей у січні через зимові морози. Маржа нафтопереробки в Європі також зроста", - написали вони у своєму звіті у п'ятницю.

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Зростання цього тижня відбулося попри те, що долар США зміцнюється найшвидшими темпами за вісім тижнів. Сильніший долар робить нафту дорожчою для користувачів інших валют.

Також на ціноутворення цього тижню сприяли українські удари по російських нафтопереробних заводах, які спричинили пожежу на найбільшому нафтопереробному заводі "Роснефті" в одній із найсерйозніших атак на енергетичний сектор Росії за останні місяці.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США несподівано скоротилися, оскільки нафтопереробні заводи наростили переробку, а запаси бензину впали через зростання попиту.

З боку попиту центральний банк Китаю залишив облікову ставку без змін, оскільки влада продовжує надавати пріоритет валютній стабільності на тлі невизначеності щодо термінів очікуваного зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.