Nissan розглядає можливість партнерства з конкуруючою Honda щодо електромобілів – Reuters

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Автовиробник Nissan Motor розглядає можливість ділового партнерства з Honda Motor щодо ключових компонентів для електромобілів, щоб скоротити витрати на виробництво.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

Зазначається, що потенційне партнерство з внутрішнім конкурентом Honda допоможе Nissan збільшити масштаби, що має вирішальне значення для японських автовиробників, оскільки вони стикаються з жорсткою конкуренцією з боку китайської BYD, Tesla та інших виробників елекрокарів.

Джерела розповіли, що Nissan і Honda ще офіційно не розпочали переговорів, а сфера партнерства не визначена.

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Інше джерело повідомило, що ідея співпраці виникла між керівниками компаній.

Nissan розглядає можливість партнерства з Honda щодо ключових запчастин для електромобілів, а також "kei car" — компактних автомобілів, які менші й менш потужні, ніж звичайні автомобілі, в основному створені для внутрішнього ринку.

Партнерство може поширитися на закордонні підприємства, але це вплине на існуючу співпрацю Honda з General Motors.

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Джерело в Honda повідомило, що потенційне партнерство з Nissan є однією з багатьох можливостей, які компанія розглядає, але є багато планів, які потрібно відсортувати, щоб вона продовжила нове укладання.

Економічна правда