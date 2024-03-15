Курс валют на 15 березня: гривня відіграє після різкого падіння
П'ятниця, 15 березня 2024, 09:28 -
На 15 березня Національний банк зміцнив курс гривні до долара та євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,92 – 38,29 грн проти котирувань у 37,85 – 38,72 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 42,31– 42,56 грн проти курсу 42,35 – 42,55 грн за євро напередодні.
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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,6854 грн, євро – 42,2870 грн (напередодні долар - 38,7878 грн, євро – 42,4183 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,45 - 38,95 грн (курс на 14 березня – 38,5 - 39,0 грн);
- Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 14 березня – 42,0 - 42,7 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 38,25 - 38,85 грн:
- Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;
- Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн.
Економічна правда
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