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Курс валют на 15 березня:  гривня відіграє після різкого падіння

П'ятниця, 15 березня 2024, 09:28 - Анастасія Жарикова

На 15 березня Національний банк зміцнив курс гривні до долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,92 – 38,29 грн проти котирувань у 37,85 – 38,72 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,31– 42,56 грн проти курсу 42,35 – 42,55 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,6854 грн, євро – 42,2870 грн (напередодні долар - 38,7878 грн, євро – 42,4183 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,45 - 38,95 грн (курс на 14 березня – 38,5 - 39,0 грн);
  • Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 14 березня –  42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,25 - 38,85 грн:
  • Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;
  • Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн. 

Економічна правда

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