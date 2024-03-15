Курс валют на 15 березня:  гривня відіграє після різкого падіння

На 15 березня Національний банк зміцнив курс гривні до долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,92 – 38,29 грн проти котирувань у 37,85 – 38,72 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,31– 42,56 грн проти курсу 42,35 – 42,55 грн за євро напередодні.

Реклама:

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,6854 грн, євро – 42,2870 грн (напередодні долар - 38,7878 грн, євро – 42,4183 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,45 - 38,95 грн (курс на 14 березня – 38,5 - 39,0 грн);

Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 14 березня – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 38,25 - 38,85 грн:

Ощадбанк – 38,3 - 38,84 грн;

Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,91 грн за долар, в Ощаді – 38,8 грн, monobank – 38,9 грн.

Економічна правда