У РФ почали блокувати PlayMarket - росЗМІ

У Росії почали блокувати Google PlayMarket, ймовірно, через новий застосунок команди Навального.

Про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на дані команди Навального.

"Як можлива причина блокування називається додаток "Фотон-2024", про який прихильники Олексія Навального розповіли сьогодні", - йдеться у повідомленні.

"Фотон-2024" - це додаток, який випадково обирає кандидата на президентських виборах у РФ, за якого повинен проголосувати виборець — будь-якого з трьох опонентів Володимира Путіна. Або варіант "зробити бюлетень недійсним".

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