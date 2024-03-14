Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків-банкрутів на понад 3 мільярда

1 квітня відбудеться аукціон з продажу пулу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. До складу лота входять права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з підприємствами переробної промисловості, а також дебіторська заборгованість цих підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Загальна сума заборгованості за активами, що виставляються на продаж, складає понад 3,2 млрд грн. Початкова ціна лота – 294,1 млн грн.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банками оформлено, зокрема:

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житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 45,8 кв. м в смт. Золотий Потік Тернопільської області.

з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 45,8 кв. м в смт. Золотий Потік Тернопільської області. комерційна нерухомість: нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 9 570,6 кв. м та будівля колишнього заводоуправління 1 332,3 кв. м в м. Суми; нежитлові приміщення, приміщення складу, блок інженерного забезпечення, цех ватину в м. Покров Дніпропетровської області, загальною площею 4 452, кв. м; цех по виробництву керамічних виробів у м. Дружківка Донецької області, загальною площею 665 кв. м із земельною ділянкою 0,0827 га; пункт прийому металобрухту, загальною площею 1 103,1 кв. м в смт. Липова Сумської області; будівлі та споруди, загальною площею 120,6 кв.м. в м. Глухів Сумської області; дільниця, загальною площею 458,5 кв. м в м. Конотоп; нежитлові будівлі, адміністративно-побутова будівля, трансформаторна підстанція, будівля щитової, загальною площею 1 273,7 кв. м в Чернігівській області.

майнові права: право на отримання у власність нежитлової будівлі деревообробного цеху готовністю 90%, загальною площею 352 кв. м в смт. Великий Бичків, Закарпатської області.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону, тобто ціна лоту буде поступово знижуватися до моменту, поки не з'явиться покупець, готовий його купити.