Американська технокомпанія Chegg скорочує майже половину української команди
Четвер, 14 березня 2024, 14:55 -
Chegg, американська освітня платформа для студентів, звільняє своїх фахівців, зокрема й співробітників з України. Причина скорочень — падіння акцій компанії.
Про це повідомляє видання dou.ua з посиланням на джерело.
"Днями стало відомо про скорочення через падіння акцій компанії. В Україні звільнять 10 людей. Кажуть, що без компенсацій, дають місяць, щоби знайти нову роботу", — зазначило джерело.
За словами джерела, команда Chegg в Україні обʼєднувала орієнтовно 25 людей, вони працювали через аутстаф і прямі контракти. Половина команди — розробники, були також фахівці на позиціях HR, QA, DevOps і Support.
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