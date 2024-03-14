У перші два місяці року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік

Мінфін

У січні – лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому – 38,2 млрд гривень. У ці ж місяці 2023 року було виділено на 1,2 мільярда гривень більше - 76,5 млрд грн, зокрема у лютому – 39,9 млрд гривень.

Такі дані наводить пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, цього року кошти було спрямовано:

42,5 млрд грн, із них у лютому 21,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей;

9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;

3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Реклама: