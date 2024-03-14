Ціни на вторинці в Україні відчутно виросли за останні пів року: виняток - Харків

За даними ЛУН за останні 6 місяців вартість помешкань на вторинному ринку України відчутно виросла - в середньому на 8%.

Про це йдеться у пресрелізі компанії у розпорядженні ЕП.

Медіана однокімнатної в лютому у Львові становить 60 тисяч доларів, що на 7% більше ніж пів року тому, двокімнатної 91 тисячу доларів (+12% за пів року) трикімнатної 110 тисяч доларів (+6% за пів року).

Вторинка в Києві також трохи підросла і в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 68 тисяч доларів, двокімнатної — 85 тисяч доларів. Медіана реальної вартості проданих квартир становить 55 тисяч доларів для однокімнатної та 75 тисяч доларів для двокімнатної.

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В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — 40 тисяч доларів (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 тисяч доларів (+5% за останні пів року), трикімнатної — 80 тисяч доларів (+6% за останні пів року).

В Дніпрі схожа ситуація:

1-кімнатні — 38 тисяч доларів (+10% за пів року).

2-кімнатні — 52 тисячі доларів (+8% за пів року).

3-кімнатні — 71 тисяча доларів (9% за пів року).

Харків єдиний серед міст мільйонників, де вторинка стала дешевша.

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