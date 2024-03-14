ЄБРР надає "ПриватБанку" ліміт торговельного фінансування 25 мільйонів доларів

Європейський банк реконструкції та розвитку надає ліміт торговельного фінансування у 25 млн доларів "ПриватБанку" для забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

"Продовольча безпека і торгівля є пріоритетними секторами в Україні для ЄБРР, який з 2022 року інвестував 4 млрд євро в українську економіку. ЄБРР розширює співробітництво з "ПриватБанком", який є найбільшим системно важливим банком в Україні, відкриттям ліміту торговельного фінансування $25 млн. Угода сприятиме подальшому розвитку напряму торговельного фінансування у "ПриватБанку" - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що відкриття ліміту торговельного фінансування для "ПриватБанку" є ще одним свідченням важливої ролі ЄБРР у забезпеченні безперебійної торгівлі з Україною. Підтримка торговельних операцій є необхідною не лише для руху критично важливих товарів, а й для надходження коштів в українську економіку.