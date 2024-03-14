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Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів

Четвер, 14 березня 2024, 12:50 - Артур Крижний
Уряд Індії запустив проєкт вартістю близько 15 мільярдів доларів із будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем.

Про це повідомляє видання Hindustan Times з посиланням на слова прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді.

Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.

Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

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За розрахунками індійського уряду, загальні інвестиції в три проєкти складуть понад 1,25 трлн рупій, або близько 15 млрд доларів.

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Індія
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